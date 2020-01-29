Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu

29.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:26

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buzla kaplanırken, Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkisi hissettiren soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Baraj yapılmasının ardından su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, elektrik ve telefon direkleri ise suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Buzla kaplı alanda uç kısımları görünen elektrik ve telefon direkleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Barajda sularının çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı evlerin çevresi buzla kaplandı.

- Dipsiz Göl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi de bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde uzunlukları 10 metreyi bulan buz sarkıtları meydana geldi.

Ağaçlık bir alan içerisindeki şelaleyi görebilmek için ziyaretçiler 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri yürüyerek şelalenin zeminine ulaşıyor.

Şelale, her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Kaynak: AA