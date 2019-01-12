Sivas'ta Soğuk Hava
Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu.
Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu.
Kentte etkisini gösteren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Kızılırmak'ın Karşıyaka mevkisinde bazı bölümleri dondu.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluşurken, bir vatandaş gölet üzerinde yürüdü.
Kaynak: AA