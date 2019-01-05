Sivas'ta Soğuk Hava

Sivas'ta Tödürge ve Hafik göllerinin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Sivas ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Zara ilçesinde, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Tödürge Gölü kısmen dondu.

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Koruması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün, buz ve karla kaplı yüzeyi güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 17 çeşit balık türünün yaşadığı, göçmen kuşların uğrak yeri Tödürge'de kış aylarında göl yüzeyi genellikle 8 ile 12 santimetre kalınlığında buzla kaplanıyor.

Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta olan ve yaz aylarında yüzlerce sakarmeke kuşuna ev sahipliği yapan göl, kış mevsiminde kar yağışı ve soğuk havayla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kaynak: AA