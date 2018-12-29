Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.



Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.

Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.

Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti.

Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA