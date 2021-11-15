Sivas'ta Sofraların Vazgeçilmez Lezzeti: Pezik Turşusu

SİVAS (Habermetre) - Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan ve Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesine sahip olan, halk arasında 'Dal Turşusu' olarak da bilinen Pezik Turşusu'nun gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürüyor.

Sivas'ın verimli topraklarında yetişen pancarın toprak üstünde kalan kısmına pezik adı veriliyor. Pancar içinde bulundurduğu; B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu birçok hastalıktan korumaktadır. Sindirim sistemini rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pezik turşusu bu özelliği ile de Covid-19 salgınında Sivaslıların kış mevsiminde vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarda ki yerini alıyor.

Sivas'ın bu eşsiz lezzetini gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar açan Sivas İl Halk Eğitimi Müdürlüğü, pezik turşusunun yanı sıra; biber, karışık, kornişon, ezme, lahana, brokoli, kapya, patlıcan, acur, mor pancar, mor şalgam turşuları ile gelenekleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

1 ay boyunca verilen kursta bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı. Yapılan bu turşular kurumun sosyal medya hesaplarından satışı sunuluyor ve başta gurbetçiler olmak üzere Türkiye'nin her yerinde büyük talep görüyor.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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