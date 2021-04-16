Sivas'ta sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı
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Sivas'ta sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Sivas'ta sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta belediye tarafından sivrisinek ve haşerelerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması başlatıldı.

Sivas'ta belediye tarafından sivrisinek ve haşerelerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla haşere ve sineklere karşı larvalama alanlarında ilaçlama yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Akan ve durgun sularda, böcek ve sinek üreten alanlar Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından ilaçlanıyor. Mahalle muhtarlarımızla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da aldığımız önlemlerle sivrisinek ve haşerelere karşı sıkıntısız bir yaz geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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