Sivas'ta "Sivil Toplum Günleri"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında düzenlenen "Sivil Toplum Günleri" programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, kentteki bir otelde düzenlenen programda, kamu-STK işbirliğinin çok fonksiyonel bir şekilde işlemesi gerektiğini belirtti.

Sivas'ta bunun güzel örnekleri olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Buradaki eğitimlerle bunun daha da artırılması, kurumların ve STK'ların iç rehabilitelerini çok iyi yapması gerekmektedir. STK'lar anlamında dağınık bir yapımız var. Biz yük olan değil, yük alan dernek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, STK'ların kamunun özel hassasiyet gösteremediği, yoğun gayret sarf edemediği alanlarda gönüllülük esasına dayalı kurulan mekanizma olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"STK'lar, Osmanlı vakıf ve dernek kültürü üzerine kurulmuş, büyümüştür. Günümüzde de sivil toplum örgütleri çoğaldı. Bunların rol çatışması olmadan çok iyi koordine edilerek, kurumlarımızla da çok iyi bir iletişim kurarak birbirine güç vermesi gerekmektedir. STK'lar ile yoğun ilişkileri olan kurumların, kapasitesini artırarak yönlendirme ve yönetme ile talep odaklı bir hizmet modelinden arz odaklı bir hizmet modeline geçmesi gerekiyor."

Programa Vali yardımcıları Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Gökay ile Sivas, Tokat, Kayseri ve Yozgat'tan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA