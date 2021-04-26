Sivas'ta sivil mimari dokunun yaşatılması hedefiyle eski konaklar restore ediliyor

Sivas'ta tarihi özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk konaklar kamulaştırılarak, restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar haline getirilecek.

Sivas'ta tarihi özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk konaklar kamulaştırılarak, restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar haline getirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Bezirci Mahallesi'ndeki Gani Özdoğan Konağı ile Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Döndü Demir Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bir süre önce kamulaştırılarak kentin kültür hayatına kazandırılması yönünde çalışma başlatılan konaklar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Aygın'dan bilgi alan Ayhan, "Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından mart ayında konaklarımızın restorasyon ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç ay içerisinde onarım işleri tamamlanacak. İnşallah bu konaklar ziyaret edilecek, görülecek, gezilecek ve geçmişin güzel izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, restorasyon sürecinin ardından her konağa ayrı bir misyon yükleneceğini aktararak, "Özellikle kültürel mirasımızın muhafaza edilmesi, gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Konaklarımız, Sivas'ın turizmine, eğitimine ve kadın istihdamına katkı sağlayacak şekilde düzenlenecek. Gerek il merkezinde gerekse ilçelerde olsun sivil mimarilerimizi gün yüzüne çıkartıyor, ihya ve inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlimizin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlıyız"

Özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk yapıların zamanla tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ayhan, birçok konağı kentin kültür ve turizmine kazandırmayı amaçladıklarını, ancak çok sayıda varis nedeniyle kamulaştırma ve diğer yasal konularda zaman sorunu yaşadıklarını aktardı.

Ayhan, bakımsız konakları kamulaştırarak kentin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlı olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konakların onarılmasıyla hem güvenlik problemlerini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de mahallelerin, ecdadımızın eserlerini yaşatıyoruz. Gani Özdoğan Konağı'nı, üreten kadınlar akademisi olarak kullanıp sosyal, kültürel ve ekonomik bir fonksiyon yüklemiş olacağız. Döndü Demir Konağı'na ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir fonksiyon yükleyip, amacına uygun şekilde hizmet vermesini sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde