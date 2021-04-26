Sivas'ta sivil mimari dokunun yaşatılması hedefiyle eski konaklar restore ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta sivil mimari dokunun yaşatılması hedefiyle eski konaklar restore ediliyor

Sivas'ta sivil mimari dokunun yaşatılması hedefiyle eski konaklar restore ediliyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ta tarihi özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk konaklar kamulaştırılarak, restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar haline getirilecek.

Sivas'ta tarihi özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk konaklar kamulaştırılarak, restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar haline getirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Bezirci Mahallesi'ndeki Gani Özdoğan Konağı ile Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Döndü Demir Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bir süre önce kamulaştırılarak kentin kültür hayatına kazandırılması yönünde çalışma başlatılan konaklar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Aygın'dan bilgi alan Ayhan, "Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından mart ayında konaklarımızın restorasyon ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç ay içerisinde onarım işleri tamamlanacak. İnşallah bu konaklar ziyaret edilecek, görülecek, gezilecek ve geçmişin güzel izlerini geleceğe taşıyacak mekanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, restorasyon sürecinin ardından her konağa ayrı bir misyon yükleneceğini aktararak, "Özellikle kültürel mirasımızın muhafaza edilmesi, gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Konaklarımız, Sivas'ın turizmine, eğitimine ve kadın istihdamına katkı sağlayacak şekilde düzenlenecek. Gerek il merkezinde gerekse ilçelerde olsun sivil mimarilerimizi gün yüzüne çıkartıyor, ihya ve inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlimizin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlıyız"

Özelliği olan ve kültür hayatına kazandırılması gereken metruk yapıların zamanla tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ayhan, birçok konağı kentin kültür ve turizmine kazandırmayı amaçladıklarını, ancak çok sayıda varis nedeniyle kamulaştırma ve diğer yasal konularda zaman sorunu yaşadıklarını aktardı.

Ayhan, bakımsız konakları kamulaştırarak kentin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlı olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konakların onarılmasıyla hem güvenlik problemlerini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de mahallelerin, ecdadımızın eserlerini yaşatıyoruz. Gani Özdoğan Konağı'nı, üreten kadınlar akademisi olarak kullanıp sosyal, kültürel ve ekonomik bir fonksiyon yüklemiş olacağız. Döndü Demir Konağı'na ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir fonksiyon yükleyip, amacına uygun şekilde hizmet vermesini sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi
Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta sivil mimari dokunun yaşatılması hedefiyle eski konaklar restore ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:06:55. #1.14#

title