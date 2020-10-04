Sivas'ta "Sivas'ı Keşfet" doğa yürüyüşü düzenlendi

Sivas'ta, "Sivas'ı Keşfet" parolalı doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sivas'ta, "Sivas'ı Keşfet" parolalı doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla Yıldızeli ilçesi Yavu Ormanları'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü, SİVDAK üyeleri ve doğaseverler katıldı.

Vali Salih Ayhan, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı noktasında bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde