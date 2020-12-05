Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
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Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü

05.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:01

Sivas'ta etkili olan sis ve kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas'ta etkili olan sis ve kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren kırağı, bitki ve ağaçları beyaza bürüdü.

Sisin de etkili olduğu kentte, özellikle Aksu Parkı ve çevresinde kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis ekipleri ise sürücüleri yoğun sise karşı uyardı.

Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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