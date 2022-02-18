Sivas'ta sis ve kırağı - Haberler
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Sivas'ta sis ve kırağı

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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SİVAS'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düşerken, ağaç ile bitkiler üzerinde kırağı oluştu.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düşerken, ağaç ile bitkiler üzerinde kırağı oluştu. Kent merkezinde ayrıca sis de etkili oldu.

Kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye düştü. Soğuk nedeniyle ağaç ile bitkilerde kırağı oluştu. Yaklaşık 800 yıl önce Selçuklu Devleti döneminde İpekyolu üzerine yaptırılan tarihi Eğri Köprü'de kırağıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinde ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, zaman zaman 50 metreye kadar düştü.


Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas'ta sis ve kırağı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Sivas, Güncel, Haberler

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