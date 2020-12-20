Sivas'ta sis ve kırağı
20.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:08
SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonrası kırağı oluştu, sis etkili oldu.
SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonrası kırağı oluştu, sis etkili oldu. Kırağı nedeni ile seyirlik görüntüler ortaya çıktı.
Sivas'ta soğuk hava kendini gösterdi. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte kırağı oluştu, sis etkili oldu. Sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kırağıyla, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin