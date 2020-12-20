Sivas'ta sis ve kırağı
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Sivas'ta sis ve kırağı

20.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:08
Sivas'ta sis ve kırağı

SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonrası kırağı oluştu, sis etkili oldu.

 SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonrası kırağı oluştu, sis etkili oldu. Kırağı nedeni ile seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta soğuk hava kendini gösterdi. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte kırağı oluştu, sis etkili oldu. Sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kırağıyla, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.


Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas'ta sis ve kırağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:08:23. #1.14#
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