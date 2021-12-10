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SİVAS'TA SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu.

SİVAS'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi. Tarihi Eğri köprü çevresinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü görüldü. Sisli havayla Kızılırmak üzerinde bulunan Selçuklu dönemi eseri tarihi Eğri Köprü çevresinde ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Bunu fırsata çevirenler tarihi köprüde fotoğraf çektirdi.

SİVAS'TA SİS ETKİLİ OLDU

SİVAS'TA SİS ETKİLİ OLDU

SİVAS'TA SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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