Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS'ta sabah saatlerinde kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler düşük hızda ilerledi.

Kentte, sabahın erken saatlerinde şehrin üzeri sis bulutu ile kaplandı. Hava sıcaklığının 5 derece civarında ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun yaşandığı sabah saatlerinde, sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi. Kentin simge mekanlarında da sisle birlikte güzel görüntüler oluştu.