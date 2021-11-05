Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan sis, trafiği olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ve çevresinde sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sis, Hafik ilçesinde de etkili oldu. Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik'ten geçen kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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