Sivas'ta sis etkili oldu
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Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili olduSivas'ta yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından bugün de yoğun sis etkisini gösterdi.

21.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:51
Sivas'ta sis etkili oldu

'ta saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından bugün de yoğun sis etkisini gösterdi. Şehri esir alan sis görüş mesafesini daralttı. Görüş mesafesinin düşmesi ile trafikteki sürücüler yavaş ve kontrollü seyretti. Sis hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında iki gündür uçuşlarda aksama yaşanıyor. Bir çok sefer iptal edilirken bazı uçaklar ise Kayseri Hava Limanına iniş yapmak zorunda kaldı.

(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

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: Sivas'ta sis etkili oldu
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