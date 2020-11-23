Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

23.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:36
Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup halinde karşılaşan A.Y. (20), Ç.P. (30), M.U. (29), C.B. (29), T.B. (26) ve F.B. (32) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada A.Y. ile M.U. av tüfeğiyle, Ç.P. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan üç şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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