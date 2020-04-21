Sivas'ta silahlı kavga: 3 yaralı SİVAS'ta, borç alma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, borç alma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Pulur Mahallesi Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Sokakta karşılaşan S.T. (38), F.E. (54) ve H.A. (39) arasında iddiaya göre borç alma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. iki bacağından, F.E. sol bacağından ve H.A. ise kasık bölgesinden tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan S.T. ve F.E. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, H.A. ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA