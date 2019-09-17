Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

17.09.2019 20:00

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Eğriköprü Mahallesi yurtlar mevkisinde bir kafeterya önünde Yasin G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaraladı. S.K'nin tabancasından çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etti.

Yaralılardan Yasin G, Numune Hastanesinde, Yunus D. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden araçla kaçan S.K. ile olaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA