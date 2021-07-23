Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı

SİVAS - Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Dedebalı Mahallesi Abdülvahabi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan M.I.ile A.Y. cadde üzerinde karşılaştı. Burada aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. yanında getirdiği tabancayla iki el ateş etti. M.I. ayağından yaralanırken bir kuşun ise park halindeki bir aracın kapısına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırıldı. Şüpheli şahıs A.Y. ise silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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