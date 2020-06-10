Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
10.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:13

Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan tartışmada M.A. yanında bulunan av tüfeğiyle, S.A.'ya ateş açtı. Kavgada saçmaların hedefi olan S.A. bacak kısmından yaralandı. Yaralı, köye gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı M.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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