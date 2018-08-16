Sivas'ta Silahlı Kavga 1 Yaralı

SİVAS'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve trafikte tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen Ömer P. otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre daha önceden arasında husumet olduğu öğrenilen Mustafa A. kullandığı otomobille önünü kesti. Otomobilinden inen Ömer P. yanında bulunan tabanca ile Mustafa A.'ya ateş etti. Sol bacağından yaralanan Mustafa A., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer P. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.