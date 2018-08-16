Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.
Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.
İddiaya göre, Paşabey Mahallesi Arapşeyh Caddesi'nde karşılaşan Ö.P. (40) ile M.A. (36) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.P, ruhsatsız tabanca ile M.A'ya ateş etti.
Sol bacağına kurşun isabet eden M.A, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.P, sorgulanmak üzere Sivas Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.