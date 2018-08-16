Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

İddiaya göre, Paşabey Mahallesi Arapşeyh Caddesi'nde karşılaşan Ö.P. (40) ile M.A. (36) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.P, ruhsatsız tabanca ile M.A'ya ateş etti.

Sol bacağına kurşun isabet eden M.A, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.P, sorgulanmak üzere Sivas Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.

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