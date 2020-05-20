Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDISivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
20.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:01

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan C.Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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