Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
ŞÜPHELİ YAKALANDISivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı.
20.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:01
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan C.Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA