Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) ŞÜPHELİ YAKALANDISivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan C.Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA