Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
29.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:03

SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarıhöyük köyünde meydana geldi. S.K. ile Ahmet Han (32) ve kardeşi Demir Han (23) arasında iddiaya göre hayvan meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, yanında bulunan tabancayla Ahmet ve kardeşi Demir Han'a ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşi Demir Han ise kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.?Olayın ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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