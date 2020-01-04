Sivas'ta silahla yaralama
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Sivas'ta silahla yaralama

Sivas'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.

04.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:12
Sivas'ta silahla yaralama

'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Hurdacılar Sitesinde meydana gelen olayda, kepçesiyle hurda yüklemek için İ.S'nin dükkanına giden E.Y. çıkan tartışmada İ.S. tarafından sol ayağından tabancayla vuruldu.

Yaralanan E.Y, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İ.S. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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