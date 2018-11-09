Sivas'ta Silahla Yaralama

Sivas'ta köy muhtarı tarafından tabancayla vurulan baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocabey köyü muhtarı Bülent Ö, Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta aralarında husumet bulunan Merday ve oğlu Coşkun Yıldırım ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent Ö, tabancayla Merday Yıldırım'ı ayağından, Coşkun Yıldırım'ı kalçasından yaraladı.

Yaralı baba ile oğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar Bülent Ö, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.