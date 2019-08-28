Sivas'ta silah operasyonu

28.08.2019 17:36

Sivas'ın Hafik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 tüfek, 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı köyünde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

H.Ç, B.Ç, A.S. ve Y.Y.Y'nin evlerinde arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA