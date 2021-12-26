Sivas'ta silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Sivas'ta silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı

Sivas'ta silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö'nün ilçede silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde arama yapan polisler, 2 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait 156 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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