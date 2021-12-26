Sivas'ta silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö'nün ilçede silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde arama yapan polisler, 2 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait 156 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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