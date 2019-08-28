Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
SİVAS'ın Hafik ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
28.08.2019 18:13
SİVAS'ın Hafik ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda evlerde yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda H.Ç., A.S., Y.Y.Y. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda evlerde yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda H.Ç., A.S., Y.Y.Y. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA