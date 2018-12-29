Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hafik ilçesi Göydün köyünde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 tek kırma av tüfeği ele bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA