Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları ihbar edilen M.Ç. ve A.A'yı takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı aracı otobüs terminali yakınında durduran ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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