Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları ihbar edilen M.Ç. ve A.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin kullandığı aracı otobüs terminali yakınında durduran ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.