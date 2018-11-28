Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki şüpheli Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkıp araçlarında bindiği sırada jandarma ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS