Sivas'ta "Sıfır Atık Projesi" Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Sivas'ta tanıtıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Davut Gül, projenin sadece belediyelere, belediye başkanlarına ya da temizlikle görevli olan kişilere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu belirtti.

Bütün vatandaşların hayatını ilgilendiren bir proje olduğuna dikkati çeken Gül, "Bunun bir ekonomik değeri var ve bu ekonomik değeri kendi elimizle çöpe atıyoruz. Geldiğimiz teknolojik noktada aslında çöp diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Proje için toplumun her kesiminden beklentileri olduğunu vurgulayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Herkesten beklentimiz var ama özellikle belediye başkanlarımızın bunun alt yapısını hazırlaması lazım. Çok şükür Sivas Belediyesinin özellikle İstasyon Caddesi'nde şişelerin, camların, plastiklerin ayrı ayrı atıldığı çöp kutuları var. Bunun sayılarının ilçelerde ve ara sokaklarda da artması lazım. Annelerin evlerinde ayrıştırarak bunu belediyenin temizlik personeline teslim etmesi lazım. Okul müdürlerimiz burada, okulların da hem bunu uygulayarak hem de öğrencilerimize bir şekilde bu kültürü kazandırarak yapması lazım. Sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları var, herkesin en azından kendi hayatında, kendi sivil toplum kuruluşlarında buna katkı sağlaması lazım. Kaymakamlarımızın bunu koordine etmesi gerekiyor. Gönül elçilerimizin bu projeyi dört elle sahiplenmesi lazım. Sivas iddialı bir il, dolayısıyla bizim Sıfır Atık Projesi'nde de iddialı olmamız lazım. Bunun için de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz de gönül elçileri ve Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi olarak, Sivas İl Özel İdare imkanlarıyla bu projemize uygun düşecek ayrı ayrı çöp kutularını dağıtacağız. Bunlardan bir miktar hazırladık, basımını yaptırdık. Daha önemlisi bunu belediyelerimiz yapıyor ve yapacak. Biz de belediyelerimizin hizmetine katkı sağlayacağız. Çöplerimizi evlerimizde ayrıştıracağız, çöplerimizi atarken dikkatli olacağız."

Gül, Sıfır Atık Projesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül de hızla gelişen ve değişen dünyada ev kadını, anne, öğretmen, doktor ve her alanda çalışan kadınlara Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli görevler düştüğünü aktardı.

Türkiye'de yaygınlaşması amaçlanan Sıfır Atık Projesi'nin çevre duyarlılığı çalışmasının yanında insanlığın geleceği adına bir sorumluluk vazifesi olduğunu belirten Gül, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere devretmek boynumuzun borcudur. Kimyasalların çevremizi kuşattığı, doğallığın nostaljik bir nesne haline geldiği günümüzde, insanoğlunun attığı her adım yer kürenin dengesini bozmaktadır. Atıklar toprağa, suya, havaya ve tüm canlılara zarar vermektedir. Birçok kadın derneği, sivil toplum kuruluşu konuya duyarlılık göstermeli, hep birlikte el ele vererek bu projeyi önce evimizde başlatmalı, sonra yaşadığımız her yerde bu projeye hayat vererek başarılı çalışmalara imza atmalıyız."

Konuşmaların ardından proje için hazırlanan çöp kutularının dağıtımı yapıldı.

Projenin tanıtım programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.