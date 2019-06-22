Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi
Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdiSİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.
Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi
SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler dikkat çekti. Esentepe Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu Hayri Sığırcı Caddesi göle döndü. Olası kazanan önüne geçmek için cadde trafiğe kapatıldı. Yağmurun dinmesi ile sular çekildi, hayat normale döndü.
Kaynak: İHA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri