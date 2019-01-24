Sivas'ta Şiddetli Tipi ve Fırtına Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor

Sivas'ta Şiddetli Tipi ve Fırtına Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor

Sivas'ta şiddetli tipi ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oluyor Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ta şiddetli tipi ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oluyor
Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Sivas'ta Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 900 rakımlı Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun tipinin taşıdığı kar, Kayseri-Malatya karayolunda yer yer kapanmalara neden oldu. Karayolları ekipleri kapanan kısımlarda temizleme çalışmaları başlatırken çok sayıda araç yolun araç ulaşımına açılmasını bekledi. Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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