Sivas'ta şiddetli sağanak yağış hasara yol açtı

Sivas'ta lokal olarak yer yer etkili olan gök gürültülü sağarak yağış, Delilyas beldesinde de hasara yol açtı.

Sivas'ta hafta başından bu yana etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli ve Kangal ilçelerinden sonra yağışlar Delilyas Beldesi'nde de hasara yol açtı. Ekili tarım arazileri zarar gördü. Belde merkezi sular altında kaldı. Yıldırım düşmesi sonucu bir büyük baş hayvan telef oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA