Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)
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Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)

Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

VALİLİKTEN AÇIKLAMAŞiddetli rüzgar nedeniyle Sivas Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şiddetli rüzgar nedeniyle Sivas Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektirik hattında, 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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