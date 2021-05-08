Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok binanın çatısı uçarken, araçlar da hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Şiddetli rüzgar kent merkezinde bir çok binanın çatısını uçurdu. Çatıların uçmasının etkisiyle araç ve bina duvarlarında hasar meydana geldi. Ulu Cami mevkisinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki saclar karşı yola savrulurken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin çatısı uçarak karşıdaki İl Tarım Orman Müdürlüğündeki Konukevi'nin bahçesine savruldu. Savrulan parçalar binanın yüzeyinde hasara neden oldu. Aynı zamanda Bağdat Caddesi üzerindeki bazı binalar ile Danişment Gazi Mahallesi TOKi konutlarının da çatıları uçtu.  Sivas Belediyesi'ne ait eski kentsel dönüşüm ofisinin çatısının uçmasıyla yola savrulan sac parçaları trafiği olumsuz etkiledi. Çatı uçan yerlerde polis ekipleri önlem aldı. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgelerde çalışma yaptı.


- Sivas
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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