Sivas'ta şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi

Sivas'ta şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı parçalandı.

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı parçalandı.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısında hasara neden oldu.

Saç malzemeden yapılı çatının bir kısmı kuvvetli rüzgarın etkisiyle caddeye uçarken bir kısmı da yerinden sökülerek asılı kaldı.

Polis ekipleri, bina çevresinde önlem aldı, itfaiye görevlileri tehlike oluşturan çatı parçalarını toplamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Turgut Özal Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burcu Biricik Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:42:00. #1.14#

title