En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6 - Haberler
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En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6 Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı -14 dereceye İmranlı ilçesinde ise -26.6 dereceye kadar düştü Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı-14 dereceye İmranlı ilçesinde ise-26.6 dereceye kadar düştü.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı -14 dereceye İmranlı ilçesinde ise -26.6 dereceye kadar düştü

SİVAS - Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı-14 dereceye İmranlı ilçesinde ise-26.6 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Geçtiğimiz gece Türkiye'de en düşük sıcaklık Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde geçtiğimiz gece hava sıcaklığı sıfırın altında 26.6 dereceye kadar düştü. Sivas'ta şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar geriledi. Birçok kişi sabah araçlarını rahat çalıştırabilmek için araç kaputlarına battaniye ve halı serdi. Donan araç camlarını kazımak zorunda kaldılar.

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

En düşük sıcaklık Sivas'ta ölçüldü, -26.6

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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