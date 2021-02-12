Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu
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Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu

12.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:09
Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu

Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturduSİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu

SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Kış aylarının sert yaşandığı Sivas'ta Şubat ayı içinde olunmasına rağmen soğuk hava etkisini kısmen yitirdi. Hava sıcaklığı gün içerisinde mevsim normallerinin de üzerinde seyrederek 12 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayı fırsat bilenler kısıtlama öncesindeki son günde cadde ve sokakları doldurdu. Saat 21.00 ile başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda insan kalabalığı dikkat çekti.

İSTANBUL'DA KAR SİVAS'TA SICAK HAVAKentte yaşayanlar bu aylarda Sivas'ta bu sıcaklıkların normal olmadığını, sıcak hava güzel olsa da bunun korkutucu olduğunu ifade ederek, "Havalar çok güzel gidiyor ve biz de güneşi gördük dışarıya çıktık .Soğuk olsa böyle gezilmezdi bu mevsimde" ifadelerini kullandılar.

Bazıları ise İstanbul'da kar yağışının olduğu günde Sivas'ta rahatça bir havada gezebilmenin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu
Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu
Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu
Sivas'ta, normalin üzerindeki sıcak hava insan yoğunluğu oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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