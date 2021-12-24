Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu - Haberler
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Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile donduSİVAS Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl şelalesi dondu.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

SİVAS Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl şelalesi dondu.

Türkiye'nin en düşük hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Sivas'ta hayat adeta dondu. Sıfırın altında 29.7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. Dondurucu soğuklar ile il genelinde etkisini gösterdi. Sivas'ın Doğarşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl şelalesi dondu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları havadan görüntülerdi. Ortaya izlemeye doyulmayacak manzaralar çıktı. Şelaleye adını veren Dipsiz göl ise beyaz örtünün içerisinde nazar boncuğunu andıran görüntü oluşturdu.

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

Sivas'ta Sibirya soğukları...Şelale bile dondu

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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