Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nusret Akay (76) yönetimindeki 38 FS 607 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunda seyir halindeyken aniden alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, eşiyle birlikte otomobilden indi. Kısa sürede otomobili saran yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sahibi Nusret Akay, AA muhabirine, yanık kokusu alarak aracını yol kenarına park ettiğini söyledi.

Eşini de araçtan indirdiğini anlatan Akay, "Kaputu açtığımda araba tutuştu ve yanmaya başladı. Gelen mala gelsin." dedi.

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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