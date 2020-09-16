Sivas'ta seyir halindeyken alev alan iş makinesinde hasar oluştu
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan iş makinesinde hasar oluştu.
16.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:27
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan iş makinesinde hasar oluştu.
Ş.G. yönetimindeki 52 EE 460 plakalı, vinç olarak kullanılan kamyon, D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.
Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bir vatandaşın cep telefonuyla da kaydettiği yangında, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA