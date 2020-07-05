Sivas'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında hasar oluştu.
05.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:54
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Mohammad Zeinalikoshki (31) yönetimindeki 39 AA 103 İran plakalı plastik ham madde yüklü tırın dorsesinde, D-100 kara yolu Küçükgüzel köyü yol ayrımı yakınlarında seyri halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA