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Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

A.H. yönetimindeki 58 FY 075 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda giderken motor kısmından yanmaya başladı.

Aracını yol kenarına park eden A.H. çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği otomobildeki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçta hasar oluştu.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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