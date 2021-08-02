Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı
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Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil yandı.

Sivas'ta seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil yandı.

S.K. yönetimindeki 44 FZ 356 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

S.K. yandığını fark ettiği otomobilini yolun kenarında durdurarak dışarı çıktı.

Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevlerin ilerlemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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