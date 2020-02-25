Sivas'ta seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi.
Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Aydoğan Mahallesi'nde, görev bölgesindeki istasyona dönen Samet Şeker yönetimindeki 58 NY 793 plakalı ambulansın motor kısmında yangın çıktı.
Aracı durduran Şeker, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ambulansta hasar oluştu.
Kaynak: AA