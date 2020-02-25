Sivas'ta seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü
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Sivas'ta seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi.

25.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:04
Sivas'ta seyir halindeki ambulansta çıkan yangın söndürüldü

'ta seyir halindeyken yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde, görev bölgesindeki istasyona dönen Samet Şeker yönetimindeki 58 NY 793 plakalı ambulansın motor kısmında yangın çıktı.

Aracı durduran Şeker, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ambulansta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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