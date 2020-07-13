Sivas'ta sertifikalı kurban kesim kursu açılacak Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kurban Bayramı öncesi sertifikalı kurban kesim elemanı kursu açacağı bildirildi.

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kurban Bayramı öncesi sertifikalı kurban kesim elemanı kursu açacağı bildirildi.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Baker, kursun 16-18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kursun teorik bölümünün ardından bir et entegre tesisinde uygulama eğitim verileceğini belirten Baker, "Kursa talebin yoğun olmasını bekliyoruz. Kursa okuma yazma bilen, 18 yaşını doldurmuş ve kurs programının öngördüğü temel becerileri

gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olanlar başvuru yapabilecek." dedi.

Kurban kesimi sırasında her yıl yaşanan kazalara dikkati çeken Baker, şunları kaydetti:

"Kurban kesimi

sırasında elini kolunu kesenleri, İslami kurallara göre kurban kesemeyenleri ve kurban kesiminden

sonra geride kalanları bilinçsizce etrafa atanları görüyoruz. Bu kursu açmaktaki temel amacımız

halkımızın kurban ibadetini İslami kurallara göre yerine getirmelerini, kendilerini ve çevresindekileri

yaralamadan sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır."

Kaynak: AA